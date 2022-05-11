نصيف تعلن تضامنها مع موقف وزير النفط بشأن نفط الاقليم

2022/05/11 | 12:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرد يحاولون الالتفاف على هذا القرار من خلال محاولة إبعاده من الوزارة.

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