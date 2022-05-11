شاهد بالفيديو.. عاجل | مؤتمر الصحفي لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني

2022/05/11 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tHV296O0SVY

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