2022/05/11 | 12:15 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استشهاد مراسلة الجزيرة .. والبرلمان يتجه لحظر التطبيع مع إسرائيل وملفات اخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p1qrvwLYPzI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استشهاد مراسلة الجزيرة .. والبرلمان يتجه لحظر التطبيع مع إسرائيل وملفات اخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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