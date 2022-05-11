حسين الخرسان: نقاط نفط ميسان تقربنا كثيراً من حسم الدوري

2022/05/11 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع – حسين عمارأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرسان، أن مواجهة فريق نفط ميسان اليوم مهمة جداً لفريق الشرطة لحسم لقب الدوري العراقي للموسم 2021-2022.وقال الخرسان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الأربعاء، أن " كل المباريات مهمة خصوصاً مع وصول الدوري الى الأمتار الأخيرة؛ لذا يجب التعامل مع المباريات بذات النفس الأول الذي دخلنا فيه الدوري".واضاف الخرسان أن " فريق الشرطة سيدخل مباراة اليوم بكامل جاهزيته باستثناء غياب اللاعب سعد ناطق بسبب الحرمان "، مؤكداً ان" الفريق رفع شعار لاتهاون ولاتباطؤ وكل المباريات المتبقية نهائية والفريق عازم على الاستمرار بتقديم الأداء الهمة نفسهما".ويتصدر فريق الشرطة جدول الترتيب العام برصيد 76 نقطة مبتعداً بعشرين نقطة عن أقرب منافسيه فريق الطلبة صاحب الوصافة.

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