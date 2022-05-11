"الحرس الثوري" الإيراني يستهدف مواقع في أربيل بالعراق

2022/05/11 | 12:23 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم "الحرس الثوري الإيراني"، الأربعاء 11 مايو (أيار)، مدينة أربيل في شمال العراق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

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ووصف التلفزيون المواقع المستهدفة بـ"القواعد الإرهابية"، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال، "لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن"، مضيفاً أن تفاصيل الهجوم ستعلن قريباً.

وشن "الحرس الثوري الإيراني"، في مارس (آذار)، هجوماً على ما وصفته وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنه "مراكز استراتيجية إسرائيلية" في أربيل.



واعتبر أن ذلك رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين في سوريا.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراقي، إن هجوم مارس استهدف مناطق سكنية مدنية فحسب، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.

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