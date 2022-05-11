2022/05/11 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف تحالف انقاذ الوطن، اليوم الأربعاء، حقيقة رفض النواب المستقلين لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي تبناها تحالفه والخاصة بإنهاء الانسداد السياسي عبر منح المستقلين الفرصة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو التحالف مهدي عبد والكريم، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "لغاية الآن لم ترد الينا أي ردود رسمية من قبل النواب المستقلين برفض مبادرة تحالف انقاذ الوطن، التي تهدف الى انهاء الانسداد السياسي في البلاد، حيث ان هؤلاء النواب لم يحسموا موقفهم بشكل رسمي حتى الان".

وأضاف اننا "نعتقد ووفق المعطيات والمؤشرات، ان غالبية النواب المستقلين سيكونون من الداعمين الى حكومة الأغلبية، التي يسعى ويعمل تحالف انقاذ الوطن لتشكيلها خلال الأيام المقبلة".

وأشار عبد الكريم الى ان "تحالفه بانتظار الردود والمواقف الرسمية من النواب المستقلين في قادم الأيام، حيث ان هناك وقت لحسم امرهم وفق المبادرة المقدمة لهم".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طرح، الأربعاء الماضي، مبادرة دعا خلالها النواب المستقلين لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، فيما اكد يوم الاثنين الماضي، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري تمسك إنقاذ الوطن بخيار حكومة الأغلبية الوطنية، مشيراً في بيان صحفي أن التحالف أعطى فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، لكن جاء الرد من بعضهم بالرفض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ الوطن يكشف حقيقة رفض النواب المستقلين لمبادرة الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ الوطن يكشف حقيقة رفض النواب المستقلين لمبادرة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).