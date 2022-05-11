مكتب الصدر يصدر توجيهاً بشأن شخص ادعى الانتماء للتيار (وثيقة)

2022/05/11 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان المدعو (سـعـد حسـين عـواد العبساوي) لا يمثل أي جهة من مفاصل الخط الصدري.

وأضاف، في وثيقة انه "ليس له ارتباط مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره)".

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