مَن قتل شهداءَنا في شرق القناة؟ - فاطمة ناعوت

2022/05/11 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت غيمةُ حزنٍ معتمة مرّت على وجه مصر الصبوح أمس الأول بعد استشهاد جنودٍ بواسل من قواتنا المسلحة في شرق قناة السويس غرب سيناء دفعوا أرواحَهم لحماية منشأة مصرية، استهدفها تكفيريون إرهابيون من أعداء مصر، ممن لا يستحقون لقب: "مصريون” الشريفَ.



ولا تزال "الجمهوريةُ الجديدة" التي تعلو قامتُها يومًا بعد يومٍ تفتكُ بقلوب أعداء مصر حسدًا وتُصدِّعُ أرواحَهم حقدًا، فلا يجدون من متنفَس لهم إلا بعمليات إرهابية خرق ......





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