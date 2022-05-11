أوكرانيا توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة رئيسية في أراضيها

2022/05/11 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

بنسبة 6.8%، بعدما بدأت أوكرانيا،

الأربعاء، وقف تدفّق بعض الغاز الروسي

إلى القارة عبر نقطة عبور أساسية في

أراضيها.

ولا تزال أوكرانيا طريقاً أساسياً

للغاز الروسي إل

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