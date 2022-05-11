نقابة الصحفيين العراقيين تدين جريمة اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة وتطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل للكشف عن الجناة .

2022/05/11 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت نقابة الصحفيين العراقيين وبشدة

الجريمة النكراء التي أقدم عليها الجيش

الإسرائيلي والتي أدت إلى استشهاد

الصحفية شيرين ابو عاقلة مراسلة قناة

الجزيرة في مدينة جنين بالضفة الغربية

أثناء تأدية واجبها

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