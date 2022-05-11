الاتحاد: قانون الأمن الغذائي هو محاولة استغفال للأزمة السياسية

2022/05/11 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي ، الأربعاء، أن قانون الأمن الغذائي هو محاولة لاستغفال المواطنين جراء الأزمة السياسية في البلاد.وقال فقي في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه “في ظل حالة الإنسداد السياسي التي يشهدها البلاد، فأنه من غير الممكن التوجه لإقرار قانون فيه مليارات الدولارات، والحكومة هي تصريف أعمال”.وأضاف أن “إصرار […]

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