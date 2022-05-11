رئيس وزراء إسرائيل: مقتل شيرين أبو عاقلة من المرجح تم بنار مسلحين فلسطينيين

2022/05/11 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيفتالي بينيت، المسلحين الفلسطينيين بأنهم من يقف خلف مقتل الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبوعاقلة في جنين، صباح الأربعاء.

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