المرور تمنع نوعاً محدداً من درّاجات السير في الشوارع

2022/05/11 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - ورد عبد الأمير

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن منع نوع محدد من دراجات السير في الشوارع، فيما اعلنت عن عدد الدراجات المحجوزة خلال يومين.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع) "سيتم تشديد العقوبات على الدرجات النارية بالإضافة الى القيام بحملة غير مسبوقة بحجز جميع الدراجات واحالتها على الجمارك لعدم تسجيلهم والتجوال بها".

وأضاف أن "المخالف ستتم احالته على مركز الشرطة وخاصة من الذين يحملون شخصين أو أكثر على دراجة واحدة"، مشيراً انه "تم حجز أكثر من 1500 دراجة خلال يومين بواقع 750 دراجة في اليوم".

من جانبه، اكد مدير علاقات المديرية العقيد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "امر عمليات بغداد والمنصوص به حظر تجوال الدراجات يكون من الساعة 6 مساء الى السابعة صباحاً باستثناء دراجات التوصيل (الدلفيري)".

واضاف ان "هناك نوعاً من الدراجات التي محركاتها اقل من 60 سيسي تعرف باسم الـ(الزنبورة) لا يسمح بتجوالها مطلقا، لإنها مستوردة على أنها ألعاب أطفال".

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