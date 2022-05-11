قطر تشن حملة اعتقالات بعد بيع منتجات مونديالية مزورة

2022/05/11 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات القطرية، الثلاثاء، عن قيامها باعتقالات على خلفية بيع منتجات مقلدة مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، عقب جولة تقديم الكأس التي جذبت آلاف الأشخاص على مدى أيام عدة.

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