الحرس الثوري يقصف ناحية سيدكان في أربيل

2022/05/11 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

نقلت رويترز، اليوم الاربعاء، نقلاً عن وسائل الاعلام الرسمية الايرانية، ان الحرس الثوري الإيراني قصف أربيل عاصمة إقليم كردستان، مستهدفا ما وصفه التلفزيون الرسمي الإيراني بالقواعد الإرهابية.

وقالت رويترز في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) إن "قذيفة مدفعية سقطت في قرية في منطقة سيدكان بالقرب من الحدود الإيرانية، على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كم) شمال شرق أربيل".

وأضافت انه "لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا وإن تفاصيل الهجوم ستعلن قريبا".

من جانبها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن الحرس الثوري استهدف مسلحين أكراد إيرانيين متمركزين في شمال العراق.

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