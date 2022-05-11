بارزاني: لن نقبل بقرارات فردية تخص الملف النفطي بالنيابة عن شعب كردستان

وتابع:"بخصوص تأخر توزيع الرواتب في السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين سأوجه السؤال لهم لماذا لم تمول الرواتب ومن المسؤول عنها".
واوضح ان "انتشار فيروس كورونا والتصحر وما بعد الحرب الروسية والاوكرانية شهد السوق ارتفاعاً كبيراً سنعمل على تقليل كافة انواع الضغوط التي تقع على المواطن، وستتخد الحكومة كافة الاجراءات، سنسهل انتقال البضائع وسنقلل الضرائب وندعم التجار".
وختم بالقول: "نسمع عن الجرائم ضد المرأة هذه الظاهرة شرق اوسطية سنتخذ كافة الاجراءات بخصوص هذا الموضوع ونشكر كافة الوزارات والجهات ابرزها الداخلية، نحن نؤمن بالمساواة ويجب ان نستمر من اجلها".
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