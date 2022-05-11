2022/05/11 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أنه لن يقبل بقرارات فردية في الملف النفطي بالنيابة عن شعب كردستان.وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا نقبل بقرارات فردية في الملف النفطي بالنيابة عن شعب كردستان تتجاوز على دستور الاقليم وحقوقه"، مؤكداً "الاستمرار التواصل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى نتيجة قانونية لاستلام المستحقات الدستورية بشان مبيعات النفط".وأضاف: "نريد التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية يضمن حقوق شعب العراق ككل والكرد بخصوص مبيعات النفط".وتابع: "لا نقبل استخدام الضغط السياسي ضد اقليم كردستان في هذا الملف".وشدد البارزاني على "الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويدعو الاحزاب الكردستانية للاتفاق فيما بينها".

وتابع:"بخصوص تأخر توزيع الرواتب في السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين سأوجه السؤال لهم لماذا لم تمول الرواتب ومن المسؤول عنها".

واوضح ان "انتشار فيروس كورونا والتصحر وما بعد الحرب الروسية والاوكرانية شهد السوق ارتفاعاً كبيراً سنعمل على تقليل كافة انواع الضغوط التي تقع على المواطن، وستتخد الحكومة كافة الاجراءات، سنسهل انتقال البضائع وسنقلل الضرائب وندعم التجار".

وختم بالقول: "نسمع عن الجرائم ضد المرأة هذه الظاهرة شرق اوسطية سنتخذ كافة الاجراءات بخصوص هذا الموضوع ونشكر كافة الوزارات والجهات ابرزها الداخلية، نحن نؤمن بالمساواة ويجب ان نستمر من اجلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: لن نقبل بقرارات فردية تخص الملف النفطي بالنيابة عن شعب كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: لن نقبل بقرارات فردية تخص الملف النفطي بالنيابة عن شعب كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).