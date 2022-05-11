لابد من تصريف البضاعة

2022/05/11 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الاقتصاد عرض وطلب والانتاج يكون سلعي

او خدمي ، والسلعي هي البضاعة الملموسة

مثال ذلك الصواريخ والطائرات والقنابل

والدبابات وبعض الاسلحة الكيمياوية ،

والخدمي هي العلاجات الطبية وال

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