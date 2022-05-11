"البنك الأوروبي" يدعم الاقتصاد الأوكراني بمليار يورو في 2022

2022/05/11 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة "البنك الأوروبي لإعادة

الإعمار والتنمية" أوديل رينو باسو،

الثلاثاء، إن البنك سينفق مليار يورو في

أوكرانيا في 2022.

وأضافت باسو على هامش الاجتماع السنوي

للبنك في المغرب، أن حزمة الإنفاق تهد

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