منظمة الصحة العالمية: سياسة

2022/05/11 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر المدير العام لمنظمة الصحة

العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس،

الثلاثاء، من أن استراتيجية الصين

القائمة على "صفر كوفيد" غير قابلة

للاستمرار، مشدداً على أهمية الانتقال

إلى نهج بديل.

وقال غبريسوس في م

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