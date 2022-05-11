مواكب النفاق ..... قصيدتان - نوال السعداوي

2022/05/11 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نوال_السعداوي ----------------------------------- 1 - الا مقبرة أمى -------------------- يعلمنى الوطن ألا أحب وألا أعدل بين الناس أن أسكت حين يزعق الكبير وأن أزعق ان همس الصغير يعلمنى الوطن أن أفقد السمع والبصر والفؤاد لا أسمع أنين الملايين والدعاء غير المستجاب لرب العباد لا أرى الفقر ولا الموت والوجوه المعذبة فى السجون أشيح بانسانيتى بعيدا عن الصمت النحيل

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