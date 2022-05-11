شاهد.. عدسة CNN من قلب تدريبات للناتو في البحر الأسود

2022/05/11 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم أكثر وحدات الناتو العسكرية نخبة بإجراء تدريبات في البحر الأسود.ينضم فريد بليتجن من CNN إلى الجنود على ظهر سفينة ليرى كيف يتدربون على مداهمة سفينة معادية مع استمرار الحرب في أوكرانيا في مكان قريب.

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