فلاحو كربلاء: محصول الطماطم متوفر محلياً والاستيراد كبَّدنا خسائر كبيرة

2022/05/11 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة ـ واع ـ عباس الرحيمي

أعلن مزارعو محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، عن وفرة انتاج الطماطم في المحافظة، فيما وجهوا مناشدة الى الحكومة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء وليد تركي الكريطي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "وجود وفرة في الإنتاج المحلي من محصول الطماطم في محافظة كربلاء تبدأ هذه الايام وتنتهي في حزيران او تموز المقبلين".

واضاف الكريطي أن "محافظة كربلاء منطقة صحراوية تمتد من ناحية الحيدرية في محافظة النجف الى قضاء المركز في كربلاء وهذه المساحة الكبيرة الواسعة تغطي حاجة كربلاء وبالإمكان تصدير الفائض من الإنتاج الى المحافظات الأخرى"، واصفاً "قرار الجهات المعنية والمتضمن فتح باب الاستيراد أمام المواد الغذائية، بغير المدروس، كونه تسبب بمشكلة كبيرة".

وطالب "الحكومة والمجلس الاقتصادي بدراسة القرار واعتماد الرزنامة الزراعية والصادرة من قبل وزارة الزراعة من اجل التحكم بالاستيراد"، داعياً الى "إقامة ندوات ارشادية تحث المزارعين على أن تكون هناك زراعة متداخلة في الشهرين الرابع والخامس وكذلك في التاسع والعاشر لسد الثغرات التي قد تحصل في إنتاح محصول الطماطم في البلد".

فيما قال المزارع وصاحب مكتب علوة في كربلاء الحاج كامل، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ما يصل الى العلوة يومياً من محصول الطماطم يزيد على الألفي طن، وهي كمية كافية لسد حاجة المحافظة"، مبيناُ، أن "دخول المستورد أثَّر في اسعار المحصول المحلي وسبب هدراً للمال العام كون الاستيراد بالعملة الصعبة".

كما اكد المزارع ابو سعد السالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سياسة إغراق السوق بالمنتجات الزراعية لاسيما الطماطم أدت الى تكبيد المزارعين والفلاحين خسائر فادحة بالأموال ودفعت البعض منهم الى العزوف عن الزراعة والبحث عن مصدر رزق آخر".

ودعا المزارع كاطع مهدي "الحكومة الى تقديم الدعم الى المزارعين وتوفير الوقود والمستلزمات الزراعية الاخرى بأسعار مناسبة لتمكينهم من مواصلة عملهم ورفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية".

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