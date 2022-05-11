إصابة قائد محور الشمال بالحشد الشعبي إثر انقلاب عجلته في كركوك

2022/05/11 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة قائد محور الشمال بالحشد الشعبي إثر انقلاب عجلته في محافظة كركوك.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "معاون قائد محور الشمال للحشد الشعبي التركماني ابو مصطفى الامامي أصيب بجروح إثر انقلاب عجلته على طريق طوزخورماتو _كركوك".

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