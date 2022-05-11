الداخلية توضح حقيقة فتح باب التطوع على ملاكها

2022/05/11 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توضيحا بعد الأنباء التي تحدثت عن فتح باب التطوع على ملاك الوزارة.

وحذرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "من روابط واستمارات ومنشورات وهمية للتقديم في صفوف قوى الامن الداخلي وعلى ملاك قيادة قوات الشرطة الاتحادية".وأضاف البيان، انه "انتشرت روابط تقديم حول فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية، وعليه نود ان نوضح، بأنه لا يوجد اي تقديم في الوقت الحالي او التحاق ونهيب بالمواطنين الكرام الحذر من الصفحات المشبوهة وعدم تقديم اي بيانات او ملء استمارات غير رسمية".

وتابع انه "في حال وجود درجات وظيفية و فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية سيتم نشر خبر قبل موعد الاعلان بعدة ايام وعن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وموقع مديرية ادارة التطوع الالكتروني الرسمي فقط".وأوضح البيان ان "رقم هاتف مديرية ادارة التطوع 590 وبنفس سعر المكالمة العادية ومن جميع الشبكات".

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