- تونى بلير - وفك الحصار عن العراق - شريف حتاتة

2022/05/11 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ----------------------------------------------------عاد الوفد الشعبي المصري الأول ، لرفع الحصار عن شعب العراق من بغداد في أول يناير سنة ١٩٩٨ .



حقق هذا الوفد أشياء مهمة ، المبادرة باختراق الحصار الاقتصادي القاتل المفروض على الشعب في هذا البلد العربي الشقيق .



التأكيد بأن العمل الشعبي الذي لا يخضع لسيطرة أية جهة من الجهات الرسمية ، أو لأى حزب أو اتجاه سياسي حكومى أو غير ......





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