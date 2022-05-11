- تونى بلير - وفك الحصار عن العراق - شريف حتاتة



- تونى بلير - وفك الحصار عن العراق - شريف حتاتة
2022/05/11 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ----------------------------------------------------عاد الوفد الشعبي المصري الأول ، لرفع الحصار عن شعب العراق من بغداد في أول يناير سنة ١٩٩٨ .

حقق هذا الوفد أشياء مهمة ، المبادرة باختراق الحصار الاقتصادي القاتل المفروض على الشعب في هذا البلد العربي الشقيق .

التأكيد بأن العمل الشعبي الذي لا يخضع لسيطرة أية جهة من الجهات الرسمية ، أو لأى حزب أو اتجاه سياسي حكومى أو غير ......

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