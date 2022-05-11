2022/05/11 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب المستقل ياسر الحسيني، الاربعاء، عن استعداد القوى النيابية المستقلة لاعلان مبادرتها الخاصة يوم غد الخميس، مبينا ان المبادرة ستضمن تشكيل حكومة “اتفاق” بين جميع المكونات دون اقصاء.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى النيابية المستقلة جادة في تفاعلها مع جميع المبادرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب سياسي لمبادرة جديدة غدا لتشكيل حكومة “الاتفاق”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب سياسي لمبادرة جديدة غدا لتشكيل حكومة “الاتفاق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).