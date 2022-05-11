صحفي الجزيرة المصاب علي السمودي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: أطلقوا النار دون أن يطلبوا منا شيئًا

2022/05/11 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب قناة الجزيرة، فقد تعرضت شيرين أبو عاقلة لإطلاق نار وللقتل بينما كانت تغطي الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

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