2022/05/11 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الإسكان والإعمار، اليوم الأربعاء، تفاصيل الأبنية المدرسية وفق الاتفاقية العراقية الصينية، فيما اشارت الى إعداد تصاميم لمشاريع تحل مشكلة الزخم المروري.

وقال مدير عام دائرة الإعمار الهندسي في الوزارة حسن مدب مجحم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع المدارس ضمن الاتفاقية الصينية، احتوى على سعات متعددة منها 12 صفاً و18 صفاً و24 صفاً، والكلف تراوحت حسب السعة وعدد المختبرات وساحات اللعب، لكن سعر المتر المربع يتراوح بين مليون الى أعلى بقليل حسب المواصفات"، مبيناً أن "هذا السعر أقل من مشروع الوزارة رقم 1 الذي احالته في عام 2012 و2013 ، حيث بلغ سعر المتر المربع في حينه مليوناً وربع المليون بمواصفات أعلى" .

وأكد "نجاح تجربة مشروع المدارس الوطني ذات الألف مدرسة، وفق الاتفاقية العراقية الصينية، بناء على تقييمنا كلجنة عليا لبناء المدارس، إضافة إلى تقييم المتابعين والمهتمين بالشأن التربوي في العراق".

وأضاف أنه "خلال الأيام المقبلة سنوسع أعمالنا مع الجانب الصيني لتشمل قطاعات النقل والطاقة وغيرها من المشاريع المهمة"، مشيراً إلى أن "مشاريع الإسكان في العراق تحت سيطرة وزارة الإعمار والإسكان من ناحية التصاميم وتدقيقها، حتى الشركات الأجنبية والمحلية التي تباشر بأعمال السكن عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار أو فروعها في المحافظات، ترجع لوزارة الإعمار".

ولفت إلى أن "هناك مشاريع متعددة يجري العمل على إعداد تصاميمها في المركز الوطني للاستشارات الهندسية، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لتطوير البيئة العمرانية لبغداد والمحافظات وحل مشكلة الزحامات المرورية وغيرها، ومن ثم ترسل للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحصال الموافقات اللازمة من قبل وزارة التخطيط والمالية وبعدها التنفيذ بهكذا مشاريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تعد تصاميم لمشاريع تحلّ الزخم المروري وتوضّح تفاصيل الأبنية المدرسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تعد تصاميم لمشاريع تحلّ الزخم المروري وتوضّح تفاصيل الأبنية المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).