مواقف من وحي الحياة والرسالة -قيس الدباغ

2022/05/11 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغمما لاشك فيه ان اي دراسة مقارنة في تاريخ الدين الإسلامي منذ نشأته ولغاية الآن لابد أن تمر بالمراحل الزمنية التي عاصرت تلك الفترات ولابد من الأخذ بنظر الإعتبار ظروف نشأة الإسلام والتفريق بين العقيدة الإلهية التي أنزلها الله بكتابه الحكيم وبين الظروف الاجتماعية والبيئية والمناخية التي ولد بها الإسلام المحمدي فليس من […]

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