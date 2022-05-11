شاهد بالفيديو.. بايدن يعلن حالة الطوارئ داخل العراق

2022/05/11 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8t_khUhdJCE

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