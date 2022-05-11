طائرات إيرانية مسيرة تشن ضربات جوية في اربيل

2022/05/11 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

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شنّت أربع طائرات إيرانية مسيرة ضربات جوية استهدفت بها مناطق شمال مدينة أربيل

وقالت مصادر محلية إن القصف تم عن طريق الطائرات الأربع المسيرة لكنه لم يخلف خسائر بشرية في صفوف المدنيين في ناحية سميلان..



مؤكدة ان القصف خلق هلعا لدى سكان القرى.

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