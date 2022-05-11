اليونسكو : 2600 صحفي فقدوا عملهم في المؤسسات العراقية منذ العام 2020

2022/05/11 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة اليونسكو عن فقدان 2600 صحفي

عملهم في المؤسسات العراقية منذ العام

2020 ولغاية الآن نتيجة عدم قدرتهم على

مواكبة التطور في مزايا ومهارات

الإعلام الرقمي، بينما كشفت عن 14 تحديا

تعاني منها المؤ

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