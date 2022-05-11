2022/05/11 | 14:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت منظمة اليونسكو عن فقدان 2600 صحفي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو : 2600 صحفي فقدوا عملهم في المؤسسات العراقية منذ العام 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عملهم في المؤسسات العراقية منذ العام
2020 ولغاية الآن نتيجة عدم قدرتهم على
مواكبة التطور في مزايا ومهارات
الإعلام الرقمي، بينما كشفت عن 14 تحديا
تعاني منها المؤ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو : 2600 صحفي فقدوا عملهم في المؤسسات العراقية منذ العام 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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