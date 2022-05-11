استحداث 120 حيَّاً سكنيَّاً في التصميم الأساسي الجديد في كركوك

2022/05/11 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع مخطط تحديث التصميم الأساسي للمحافظة واستحداث 120 حياً سكنياً، فيما أكدت أن التصميم الجديد يشمل التوسعة لمركز المدينة ولمسافة أكثر من 100 كم مربع بالاتجاهات الأربعة.

وقال المهندس المشرف على مشروع التخطيط الأساسي مازن عبد الوهاب لوكالة الأنباء العراقية ، إن "اللجنة المشكلة برئاسة المعاون الفني للمحافظ والتي تضم أكثر من 35 عضواً من الدوائر التابعة للمحافظة أكملوا مشروع مخطط تحديث التصميم الأساسي لمحافظة كركوك"، مبيناً، أنه "تم الإعلان عن المشروع في الصحف الرسمية لفتح باب الاعتراض و المقترحات أمام المواطنين والمختصين".

وأضاف، أن "تحديث مخطط التصميم الأساسي يشمل توسعة بمساحة تبلغ أكثر من 100 كم مربع واستحداث 120 حيّاً سكنيّاً بواقع 175 ألف وحدة سكنية فضلاً عن المجمعات التجارية والاستثمارية الأخرى"، مشيراً الى أن "هذا المشروع الذي حددت مدة العمل به لغاية العام 2037 سيكون طفرة نوعية كبيرة في كركوك، وستشهد تطوراً عمرانياً كبيراً علاوة على القضاء على أزمة السكن والعشوائيات".

وأوضح، أن "مشروع تحديث التصميم الأساسي للمحافظة يشمل بناءً أكثر من عشرة مستشفيات إضافة الى المؤسسات الصحية والخدمية والأمنية الأخرى"، مؤكداً، أن "اللجنة وضعت 14% من المساحة الكلية مساحة خضراء ومتنزهات لاسيما أن المساحة الخضراء داخل مركز المدينة تشكل أقل من 1% ".

وأكد عبد الوهاب أن "المشروع سيوفر العديد من فرص العمل للشباب العاطلين"، مشيراً الى أن "هذا التصميم يعدُّ دستور عمل للمحافظة ويجب العمل عليه، بعد المصادقة علية من وزارة البلديات والأخذ بالمقترحات والاعتراضات اللتين قدمت للجنة".

ولفت الى أن "هذا المشروع بدأ العمل به العام 2014 لكن بسبب ظروف الحرب على عصابات داعش الارهابية وجائحة كورونا تأخر إنجازه".

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