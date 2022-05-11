2022/05/11 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة إثر طلقة رصاص حي بالرأس أثناء تغطيتها لقناة الجزيرة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلان مقتلها بالضفة الغربية.. من هي الإعلامية شيرين أبو عاقلة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلان مقتلها بالضفة الغربية.. من هي الإعلامية شيرين أبو عاقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).