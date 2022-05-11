بداية التفكير في إنشاء دولة لليهود؟ - حسن العاصي

2022/05/11 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_العاصي :استمر اليهود في رؤية أرض فلسطين كوطن روحي لهم وأرض الميعاد، على الرغم من كونهم يشكلون أقلية قليلة فيها، بنسبة لا تتجاوز 3% بجانب غالبية السكان من العرب المسلمين.أثناء الحروب الصليبية، كان اليهود يُقتلون أو يُباعون كعبيد.



بدأت الإبادة الجماعية لليهود عندما سافر الصليبيون عبر أوروبا واستمروا عبر الأراضي المقدسة.



بعد الفتح العربي في القرن الثالث عشر، دمر السلطان "بيبرس" البلاد لم ......





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