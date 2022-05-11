(واع) تنشر مسودة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني

2022/05/11 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، مسودة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، المقدم من قبل الكتلة الصدرية النيابية والذي من المقرر أن يناقش بجلسة اليوم الأربعاء.

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