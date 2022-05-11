مصاب آل الشاوي في عمّان

2022/05/11 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم “وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”انتقلت الى رحمة الله الحاجة هدية عبود الخكري الجنابي عقيلة المرحوم مظهر الشاويوالدة كلمن عيسى الشاوي و ابراهيم الشاويوالمرحوم موسى الشاويو سيقام مجلس الفاتحة للرجال في قاعة الريحاني في خلدا ، عمان يوم الخميس […]

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