إيقاف 5 حالات ابتزاز و 4 حالات عنف واعادة 3 فتيات هاربات

2022/05/11 | 14:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبتزين والمعنفين.

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