مقتل شيرين أبو عاقلة.. السفير الأميركي يطالب بـ

2022/05/11 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توالت ردود الفعل الدولية والعربية على مقتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، وطالب السفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدز، بإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتلها وإصابة صحفي آخر.

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