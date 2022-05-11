2022/05/11 | 14:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z8Wog-kIsjI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسرور_بارزاني رداً على سؤال مراسل زاكروس: حوارات تشكيل الحكومة العراقية لم تصل إلى طريق مسدود) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسرور_بارزاني رداً على سؤال مراسل زاكروس: حوارات تشكيل الحكومة العراقية لم تصل إلى طريق مسدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).