علماء يتوصلون إلى نتائج مهمة حول جرعة لقاح كورونا الرابعة

2022/05/11 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء إلى أن جرعة رابعة من لقاح

كورونا يمكن أن تزيد من الدفاعات

المناعية للجسم إلى ما بعد الذروة التي

تحققت بعد جرعة ثالثة، بحسب دراسات

نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية

وتقدم جرعة معززة ثانية –

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