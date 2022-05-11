مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/05/11 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

انهى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "البرلمان، انهى القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

يذكر ان مجلس النواب عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، حيث تضمن جدول اعمال الجلسة القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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