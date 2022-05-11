الاعمار تكشف تفاصيل الأبنية المدرسية وفق الاتفاقية العراقية الصينية

2022/05/11 | 14:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك مشاريع متعددة يجري العمل على إعداد تصاميمها في المركز الوطني للاستشارات الهندسية.

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