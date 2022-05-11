المغرب.. تقرير يطالب بتجريم

2022/05/11 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تقرير حقوقي، الأربعاء، الحكومة المغربية بسن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، باعتبارها "لا تحترم شعور المرأة وإنسانيتها وحقوقها، ولا تحمي الأسرة والطفل، ولا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية".

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