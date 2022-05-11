لاول مرة في التأريخ.. مياه الابار عند مستوى 16 م في محافظة عراقية

2022/05/11 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حدد القيادي في تيار الحكمة، جمال حسن، اليوم الثلاثاء، 3 اسباب تعقد اي مهمة للمستقلين في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي هو مصلحة وطنية لكل القوى خاصة وأن العراق يمر بتحديات أمنية واقتصادية كبيرة تستدعي وجود حكومة قادرة على ادارة الملفات".

وأضاف أن "الاطار التنسيقي والتيار الصدري وضعها الكرة في ملعب المستقلين في مسار تشكيل الحكومة لكن قراءة المشهد العام تدل على وجود 3 اسباب رئيسية تعقد مهمتهم في تشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح أن "ابرزها عدم الانسجام بينهم ووجود خلافات بالاضافة الى اي حد ستقبل القوى السياسية تشكيل حكومة لايكون لها فيها وجود من قبل الكابينة الوزارية".

وأشار الى أن "الاوضاع الحالية وبحكم القراءات السياسية تفرض مشاركة في تشكيل الحكومة لانه بعد قرار المحكمة الاخيرة حيال العتبة اللازمة للمضي في اختيار رئيس الوزراء والجمهورية تستدعي مشاركة اكبر في حكومة توافقية تسهم في انهاء الانسداد السياسي لانه ليس من مصلحة احد بقاء الاوضاع في وضعها الحالي".

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