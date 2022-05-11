العلاقات الدولية وتناقضات بنيتها الوطنية - لطفي حاتم

2022/05/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تحتل موضوعة التناقضات الطبقية محوراً مركزياً في الفكر السياسي المعاصر نظرا لارتباطها بتطور الدولة الوطنية وطبيعة قيادتها السياسية، وبهذا المسار تبدلت موضوعة التناقضات تماشياً ومراحل تطور العلاقات الدولية وأشكال التناقضات الوطنية الأساسية منها والثانوية.



على أساس ذلك أحاول تناول موضوعة التناقضات بمحاور مكثفة يمكن تسميتها بالعناوين التالية- أولا – العلاقات الرأسمالية وتناقضاتها الدولية.



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