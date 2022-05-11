بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي الفلسطيني - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/05/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني اغتيال الصحفي لا يغتال الحقيقةتفاجئنا هذا اليوم بقيام جنود الاحتلال الصهيوني الفاشي باغتيال المراسلة الصحفية شرين ابو عاقلة بدم بارد من خلال رصاصة قناص وهي تغطي اجتياح الاحتلال لمدينة جنين.إن الحزب الشيوعي الفلسطيني إذ يعلن إدانته واستنكاره لهذه الجريمة النكراء يطالب مؤسسات حقوق الإنسان و كل صحفي العالم إلى إدانة هذه الجريمة البشعة التي هدفها منع نقل ما يحدث من اعتداءات بحق ابناء شعبنا ......





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