الجبهة الديمقراطية تنعي الشهيدة الفارسة الإعلامية شيرين أبو عاقلة وتحمل الاحتلال المسؤولية - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2022/05/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين أصدرت الجبهة الديمفراطية لتحرير فلسطين بيانا نعت فيه الصحفية الفلسطينية المتميزة والقديرة شيرين أبو عاقلة ،التي استشهدت صباح اليوم أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادها، حيث قام جنود الاحتلال باطلاق النار عليها بشكل متعمد من مسافة أمتار حسب ما أفاد الزملاء الصحفيون المتواجدون في المكان.وتقدمت الجبهة بأحر التعازي لأسرة الشهيدة ولأسرة ......





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