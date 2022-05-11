العراق يدين القصف الإيراني على أربيل

2022/05/11 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ادانت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، القصفَ الايرانيّ الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حكومةُ العراق تدين القصفَ الايرانيّ الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".

وجددت الوزارة "التاكيد على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار"، مشددة على "أهمية الإرتكان للحوار وإستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها،وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن وأستقرار المنطقة".

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