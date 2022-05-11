الاتحاد الأوروبي يتحدث عن بطولة دفنت

2022/05/11 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تشيفيرين في مؤتمر صحفي على هامش كونغرس الاتحاد القاري في فيينا "أولا، لا أحب تسميتها بالسوبر ليغ لأنها كل شيء إلا سوبر ليغ".

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